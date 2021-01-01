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بيت لحم: الشرطة تقبض على تاجر أدوية يشتبه أنها مخدرة

الأربعاء 31 مارس 2021 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم: الشرطة تقبض على تاجر أدوية يشتبه أنها مخدرة



بيت لحم / سما /

قبضت الشرطة اليوم الأربعاء، على تاجر أدوية يشتبه أنها مخدرة، وضبطت بحوزته 1900 حبة دواء في مدينة بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في بيان لها، أنه وبعد ورود معلومات لفرع مكافحة المخدرات بشرطة محافظة بيت لحم حول حيازة شخص لحبوب مخدره وأنه يقوم بتجهيزها للبيع والاتجار بها، على الفور تحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات لمكان تواجده، وتم القبض عليه، وبتفتيش مركبته ضبط بحوزته 1834حبة دواء يشتبه أنها مخدرة وتخضع لرقابة وزارة الصحة في المحافظة.

وأضافت الشرطة، أنه وبتدوين إفادة التاجر فقد أفاد بأنه قام بإحضار الحبوب للاتجار بها داخل المحافظة، وأنه يحوز على حبوب أخرى داخل منزل استأجره في المدينة، وعلى الفور تحركت قوة من الفرع إلى المنزل، بعد استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة، وبتفتيشه تم ضبط 66 حبة دواء يشتبه أنها مخدرة تخضع لرقابة وزارة الصحة.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المشتبه به والمضبوطات لحين إحالته إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية #مخدرات

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