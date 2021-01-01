مصدر: قائمة بأسماء مرشحين حركة فتح للانتخابات التشريعية

رام الله/سما/

كشفت مصادر مطلعة صباح اليوم الأربعاء، على قائمة بأسماء مرشحين الرئيس محمود عباس ومركزية فتح لخوض الانتخابات القادمة عن محافظات قطاع غزة.

وأفادت المصادر لراديو الشباب بأن أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، متواجدون في قائمة الحركة لانتخابات المجلس التشريعي هم:

محمود العالول (مركزية)

جبريل الرجوب (مركزية)

دلال سلامة (مركزية)

روحي فتوح (مركزية)

أحمد حلس (مركزية)

ليلى غنام (محافظ)

كامل حميد(محافظ)

عدنان غيث(محافظ)

ومن المقرر أن تسلم حركة فتح قائمتها إلى لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، في حين أن اليوم هو الموعد الأخير لتسليم القوائم التي تود الترشح لانتخابات المجلس التشريعي.

طالع الأسماء كما وصلت

قائمة الرئيس محمود عباس للانتخابات التشريعية في قطاع غزة:

مرشحي محافظة غزة:

زكريا تلمس ٣

اسماعيل مطر ٩

هدى ابو خوصة ١٦

هناء ترزي ٢٣

عبد القادر جرادة ٣٠

رياض حلس ٤٣

نجاح عايوة ٥٠

امل عجور ٥٥

زكريا اللوح ٦٢

محمد زغير ٦٨

مازن حماده ٧٥

أمل الوزير ٨٢

ماجد الحلو ٨٩

نهى البحيصي ٩٦

محمد كحيل ١٠٣

ميسر الاطرش ١١٠

نزار د غمش ١١٧

ايمن عليان ١٢٦

مرشحي المحافظة الوسطى:

يوسف سلامة ١١

نفين ابوسليم ٣٨

عبدالمنعم الطهراوي ٥٣

زايد الحسنات ٦٦

سلمي الخوالدة ٧٧

حسن اللحام٩٠

رامي شحادة ١٠٥

جيهان سرحان ١٢٠

مرشحي محافظة الشمال:

بزيد حويحى رقم 5

جمال عبيد رقم 19

اعتماد ابو جلالة 43

صلاح ابو حميدة 33

رشيد القانوع 71

علاء نعيم 58

اسيا كيلانى 89

ميرفت ابو وردة 113

فريد النيرب 84

محمود ابو قايدة 98

مرشحي محافظة خان يونس:

عماد الاغا ٦

حيدر القدرة ٢٢

رياض الاسطل ٤٨

هبة العبادلة ٦٣

عبد الخالق الفرا ٧٨

طارق زعرب - غرب خان يونس

انور ابو طير - شرق خان يونس

مرشحي محافظة رفح:

12 اسحاق مخيمر

39 زياد شعث

72 عائشة الكرد

91 عبد الرؤوف قعدان

106جمال بربخ

121 عصام قشطة