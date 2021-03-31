غزة: قائمة "حلم" شبابية مستقلة تقدم أوراقها للترشح

غزة/سما/

أعلن التجمع الشبابي المستقل، عن تقديم أوراق تسجيل قائمته "حُلم" للمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية لعام 2021، وذلك في مقر لجنة الانتخابات المركزية في مدينة غزة، يوم الأربعاء 31/3/2021م.

وتضم القائمة نخبة من الشباب الفلسطيني المستقل من قطاع غزة، الفاعل والناشط في المؤسسات المحلية، ومختلف القطاعات الإبداعية في الإعلام والتكنولوجيا والهندسة وريادي الأعمال والثقافة والفنون، إضافة إلى مجموعة من الشباب ممثلي الحركات الشعبية والوطنية، كما حرص التجمع على إيجاد تمثيل حقيقي للمرأة بأماكن متقدمة في القائمة وتوزيع مقاعد أعلى وحضور مميز.

اعتمدت القائمة في تشكيلها على معايير شبابية من منطلق حرصها التعبير عن الفئة الشابة في المجتمع الفلسطيني، ورفع صوتها داخل دوائر صنع القرار الوطني، بحيث لم يتجاوز سن أي عضو في القائمة الأربعين عام، إضافة إلى الاستقلالية التامة والانتماء لفلسطين وطنها وشعبها، ومعيار الكفاءة والخبرة العلمية والعملية، في مختلف المجالات التي يعمل بها الشباب الفلسطيني.