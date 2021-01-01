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موسيقار يكشف سرا عن أم كلثوم وحقيقة تعاطيها لـ"مخدر الحشيش"... فيديو

الأربعاء 31 مارس 2021 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسيقار يكشف سرا عن أم كلثوم وحقيقة تعاطيها لـ"مخدر الحشيش"... فيديو



القاهرة/سما/


كشف الموسيقار، هاني مهنا، حقيقة الأخبار المتداوله، حول قيام "كوكب الشرق"، أم كلثوم بتدخين "الحشيش"، قبل صعودها للغناء على خشبة المسرح في حفلاتها الحية.

وقال هاني مهنا، في حوار مع موقع "في الفن"، إن "من تلك المغالطات المنتشرة عن كوكب الشرق ما أثير عنها أنها كانت تدخن مخدر الحشيش قبل صعودها إلى المسرح للغناء"، مشيرا إلى أنها كانت تحكي له وهي مبتسمة عن هذه التهمة التي تم تداولها عنها في حياتها.

وأضاف، أن "كوكب الشرق، اعترفت له بأنها كانت تجلس في خلوتها نصف ساعة لتقرأ القرآن الكريم قبل الخروج للغناء أمام الجمهور"، لافتا إلى أنها "كانت تظل منفردة في الخلوة خلال ذلك الوقت حتى إنها كانت تطلب من مساعدتها الخاصة الخروج وتركها وحدها".


وأوضح الموسيقار المصري، أنه "كانت تربطه علاقة طيبة بسيدة الغناء العربي"، مشيرا  إلى أن "بعض الصحفيين غير النزيهين استغلوا بصورة سلبية بعض الطقوس الخاصة التي كلنت تقوم بها المطربة الراحلة".

#موسيقار #ام كلثوم #مخدر حشييش

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