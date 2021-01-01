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الكشف عن قائمة الأ سير مروان البرغوثي وناصر القدوة

الأربعاء 31 مارس 2021 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن قائمة الأ سير مروان البرغوثي وناصر القدوة



رام الله/سما/

أعلن الكاتب الفلسطيني هاني المصري رئيس مركز مسارات ، مساء الأربعاء، الاتفاق على قائمة "الحرية" التي تجمع الأسير القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، والدكتور ناصر القدوة.

وقال المصري: تم الاتفاق على قائمة "الحرية" التي تجمع مروان البرغوثي مع الدكتور ناصر القدوة، ولي الشرف أن أكون فيها، وكلي أمل أن تسهم في التغيير الذي يحتاجه النظام السياسي الفلسطيني."حسب قناة "الأقصى" الفضائية

وعبر المصري عن أمله خلال منشور على صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك"، في أن تسهم القائمة في التغيير الذي يحتاجه النظام السياسي الفلسطيني.

وكانت فدوى البرغوثي، زوجة القيادي في حركة فتح، الأسير مروان البرغوثي، أكدت في وقت سابق اليوم أنه "جرى التوافق بين مروان البرغوثي والسياسي الفلسطيني ناصر القدوة، للتحالف في قائمة انتخابية واحدة".

ولفتت فدوى البرغوثي إلى أن "زوجها وعضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، القدوة، في طور وضع الرتوش (اللمسات) الأخيرة على هذا الاتفاق".

 وأفادت مصادر أمس الثلاثاء، بأن مروان البرغوثي طلب من مقربين منه ومن زوجته ونجله، تشكيل قائمة خاصة لخوض الانتخابات بعد فشل مفاوضاته مع الحركة.

#قائمة الاسير مروان البرغوثي #ناصر القدوة #الانتخابات الفلسطينية

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