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برئاسة د. فياض.. قائمة "معًا قادرون" تُسجِّل قائمتها الانتخابية

الأربعاء 31 مارس 2021 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
برئاسة د. فياض.. قائمة "معًا قادرون" تُسجِّل قائمتها الانتخابية



غزة / سما /

أعلنت قائمة "معًا قادرون" برئاسة الدكتور سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية الأسبق، اليوم الأربعاء، تسجيل قائمتها الانتخابية التي ستخوض سباق الانتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة.

وأكد الدكتور وائل الحساينة مسؤول القائمة في قطاع غزة، من أمام لجنة الانتخابات المركزية، أن القائمة تعتمد على برنامج انتخابي استثنائي قائم على المقاومة الاقتصادية والاجتماعية المغلفة بإطار سياسي وطني يحافظ ويؤكد على الثوابت.

وقال د. الحساينة، "إن التحديات التي تواجه المشهد الفلسطيني تتطلب تظافر الجهود وحشد الطاقات والكفاءات القادرة التي تمتلك رؤية وبرنامج واقعي لمواجهة هذه التحديات"، حيث أن البرنامج يعتمد بالأساس على تمكين شعبنا من البقاء المقاوم على أرضه ، مشددًا على أن القائمة تضم مجموعة من النخب والكفاءات الفلسطينية في كافة المجالات.

وأشار إلى أن الدكتور سلام فياض سيكون قريبًا بين أبناء شعبه للإعلان في مؤتمر صحفي عن البرنامج الانتخابي للقائمة. 

وبحسب مصادر مطلعة فإن أبرز الأسماء التي تضمها قائمة "معًا قادرون" هي: د. سلام فياض ، د. وائل الحساينة ، مكرم عباس ، د. نادية حرحش ، الأسير المحرر جبر وشاح ، نائلة عايش ، ، المحامي محمد جرار ، محمد الخطيب ، أنور زكريا ، ياسر الشنتف .

#غزة #قائمة معا قادرون #الانتخابات الفلسطينية #سلام فياض

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