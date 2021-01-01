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ميشال عون نادما: يا ريت لو ورتت بستان جدي وما عملت رئيسا

الأربعاء 31 مارس 2021 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميشال عون نادما: يا ريت لو ورتت بستان جدي وما عملت رئيسا



بيروت / سما /

عبّر الرئيس اللبناني ميشال عون عن شيء من الندم، حين قال في حوار مع صحيفة لبنانية "يا ريت ورتت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية".

وما يزال المشهد السياسي في لبنان غامضا، منذ استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 وألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المدينة.

وجرى ترشيح السياسي المخضرم سعد الحريري في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لتشكيل الحكومة، لكن بدون نتيجة حتى الآن.

ويدور خلاف منذ أشهر بين الحريري وعون حول تشكيل الحكومة، مما يبدد الآمال في تغيير مسار الانهيار المالي المتفاقم في لبنان.

ويمر لبنان بأزمة مالية عميقة تشكل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، وهناك حاجة إلى حكومة جديدة لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تفتح الطريق أمام الحصول على مساعدات خارجية.   "سكاي نيوز"
 

#لبنان #الرئيس اللبناني #ميشال عون

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