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الصحة الأردنية: تسجيل 111 حالة وفاة و6570 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 31 مارس 2021 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الأردنية: تسجيل 111 حالة وفاة و6570 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 111 وفاة بفيروس (كورونا) في أكبر حصيلة يومية منذ بداية الجائحة العام الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6858 حالة في المملكة.

وكشفت الوزارة أنه تم تسجيل 6570 حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد في المملكة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 611,577 حالة.

كما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية قرابة 15.22%، مقارنة مع (15.71%) يوم أمس.

وتم إجراء 43,158 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 5,918,158 فحصا في المملكة.

وحسب وزارة الصحة "بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم 9192 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 513,144 حالة في البلاد.

"RT"
 

#الاردن #فيروس كورونا

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