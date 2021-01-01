المالكي يودع القاصد الرسولي لدى دولة فلسطين لمناسبة انتهاء مهامه

رام الله / سما /

ودع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، القاصد الرسولي ممثل الفاتيكان لدى دولة فلسطين، رئيس الأساقفة ليوبولدو جيريللي، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين.

وأشاد الوزير المالكي، لدى استقباله القاصد الرسولي في مقر وزارة الخارجية بمدينة رام الله، بعمق العلاقات الثنائية والمميزة بين دولة فلسطين والفاتيكان، معبرا عن حرص القيادة على تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين.

وثمن الجهود التي بذلها القاصد الرسولي خلال فترة عمله لتعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين والفاتيكان، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه المقبلة.

من جانبه، شكر القاصد الرسولي، الوزير المالكي لما لمسه من تعاون ومساعدة ساهما في نجاح مهامه، متمنيا التقدم والازدهار والسلام لفلسطين.

وحضر مراسم الوداع مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، ورئيس إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها السفير عمر عوض الله، ورئيس المراسم السفير عبير الرمحي، ورئيس وحدة الإعلام طارق عيده.