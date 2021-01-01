  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي يودع القاصد الرسولي لدى دولة فلسطين لمناسبة انتهاء مهامه

الأربعاء 31 مارس 2021 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يودع القاصد الرسولي لدى دولة فلسطين لمناسبة انتهاء مهامه



رام الله / سما /

 ودع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، القاصد الرسولي ممثل الفاتيكان لدى دولة فلسطين، رئيس الأساقفة ليوبولدو جيريللي، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين.

وأشاد الوزير المالكي، لدى استقباله القاصد الرسولي في مقر وزارة الخارجية بمدينة رام الله، بعمق العلاقات الثنائية والمميزة بين دولة فلسطين والفاتيكان، معبرا عن حرص القيادة على تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين.

وثمن الجهود التي بذلها القاصد الرسولي خلال فترة عمله لتعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين والفاتيكان، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه المقبلة.

من جانبه، شكر القاصد الرسولي، الوزير المالكي لما لمسه من تعاون ومساعدة ساهما في نجاح مهامه، متمنيا التقدم والازدهار والسلام لفلسطين.

وحضر مراسم الوداع مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، ورئيس إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها السفير عمر عوض الله، ورئيس المراسم السفير عبير الرمحي، ورئيس وحدة الإعلام طارق عيده.

#الخارجية والمغتربين #رياض المالكي

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : البرغوثي يوجه أقوى ضربة للرئيس ما لم تنجح مفاوضات ربع الساعة الأخيرة

قيادي فتحاوي: فتح تحترق يا سادة.. ومن أشعل النيران عليه أن يطفئها!!

هل فصلت اللجنة المركزية مروان البرغوثي من حركة فتح؟

اعلان مهم من الداخلية بغزة للمواطنين في المحافظة الوسطى

الأحمد: فتح رقم صعب غير قابلة للشق واتهامنا بالتذرع بالقدس لتعطيل الانتخابات "كلام جواسيس"

لجنة الانتخابات المركزية تكشف: هذا ما سيحدث حال رفض الاحتلال اجراء الانتخابات في القدس

"لا لاستثناء المقدسيين من التصويت".. حماس توضح موقفها من إمكانية تأجيل الانتخابات الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

الكشف عن قائمة الأ سير مروان البرغوثي وناصر القدوة

الداخلية بغزة تتحدث عن الاجراءات المتخذة لمواجهة كورونا والانتخابات: الإغلاق التام السيناريو الأصعب

لجنة الانتخابات تكشف عن السيناريو المطروح حال رفضت "اسرائيل" اجراء الانتخابات في القدس

89

لجنة الانتخابات تصدر تنويهاً مهماً حول اليوم الأخير لمرحلة الترشح

نتنياهو

البرغوثي يتحدى أبو مازن.. قناة عبرية: "إسرائيل" تنظر لفتح …والفلسطينيون يترقبون ..

اعلان سما رسائل