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غنيم يبحث آليات العمل في مشروع محطة التحلية المركزية

الأربعاء 31 مارس 2021 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنيم يبحث آليات العمل في مشروع محطة التحلية المركزية



رام الله / سما /

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الأربعاء، مع وفدد من الاتحاد الأوروبي، آخر مستجدات العمل في مشروع محطة التحلية المركزية، ودراسة كافة الجوانب الفنية المتعلقة بإجراءات البدء بالمراحل المختلفة للمشروع.

وجرى خلال اللقاء الذي نظم عبر نظام الفيديو كونفرنس، بحضور ممثلة عن الاتحاد الأوروبي من الادارة العامة للجوار هوفمان، ومدير إدارة الإقراض لدول جوار الاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار الأوروبي فلافيا بالانزا، وايفانكا من مكتب الاتحاد في القدس، والطواقم الفنية المتابعة للبرنامج من بنك الاستثمار الأوروبي، بحث الخطوات التي سيتم المضي بها قدما لتنفيذ محطة التحلية المركزية خلال الفترة القادمة لتوفير مياه صالحة للشرب للمواطن في غزة، وتفادي الكارثة المحدقة في حال تأخر تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.

#سلطة المياه #مازن غنيم

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