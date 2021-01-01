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محكمة لبنانية تقاضي عدة مواطنين بينهم سوريين نقلوا معلومات عن "حزب الله" لإسرائيل.

الأربعاء 31 مارس 2021 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة لبنانية تقاضي عدة مواطنين بينهم سوريين نقلوا معلومات عن "حزب الله" لإسرائيل.



بيروت /سما/

أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، أحكاما بحق مواطن لبناني لإقدامه "على التواصل مع إسرائيل"، وبحق مواطنين سوريين، بسبب "تواصلهم مع ضباط إسرائيليين"، وفقا للإعلام اللبناني.


وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، حكما في حق حسان داوود جابر، قضى بـ"إنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حقه لمدة سبع سنوات، وتجريده من حقوقه المدنية، وتغريمه مبلغ مليون ونصف مليون ليرة لبنانية، ومصادرة أجهزة الكترونية بحوزته، وذلك لإقدامه على التواصل مع العدو الإسرائيلي، والتعامل معه من خلال تزويده بمعلومات أمنية وعسكرية، وتحريض أشخاص على التعامل مع العدو، ونشر الفكر الصهيوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والقيام بنشاطات من شأنها إثارة النعرات الطائفية"، بحسب قناة "الجديد" اللبنانية.

هذا وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن "المحكمة العسكرية الدائمة، أصدرت حكمها في حق السوريين، مصطفى بدري أحمد، وبدري مصطفى أحمد، بجرم إقدامهما بتاريخ لم يمر عليه الزمن، على التواصل مع ضباط في جيش العدو الإسرائيلي، وتزويدهم معلومات عن عناصر تابعين لحزب الله ومراكز له"، مشيرة إلى أن الحكم بحق السوريين قضى بـ"إنزال عقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات في حق الأول، وتجريده من حقوقه المدنية، وبحبس الثاني ثلاث سنوات وتجريده من حقوقه المدنية". 

#سوريين #حزب الله #سوريا #اسرائيل #لبنان

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