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داخلية غزة: عدونا الأول هو الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه

الأربعاء 31 مارس 2021 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة: عدونا الأول هو الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه



غزة /سما/

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم اليوم الأربعاء، على أن "عدونا الأول هو الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه ونحن في حالة ترقب دائمة لحماية مجتمعنا ونتمتع حاليًا بحالة استقرار أمني في القطاع".

وقال البزم في تصريح صحفي: "نتمتع بأجهزة أمنية تعمل بشكل مهني ولديها عقيدة وطنية ثابتة، واجبنا الحفاظ على الأمن والاستقرار لكل مواطن فلسطيني ولا توجد بقطاع غزة جرائم غامضة".

وتابع: "أي قطعة سلاح تستخدم في الشجارات العائلية تُصادر حتى لو كانت لفصائل المقا ومة، ويوجد اتفاق مع الفصائل بهذا الخصوص"، مردفًا: "واجبنا حماية الجبهة الداخلية بالتوازي مع دور فصائل المقا ومة لحماية الوطن".

وذكر: "نلاحق بقوة عملاء الاحتلال ونقدمهم للمحاكمة ولا نسمح ببقائهم بين صفوف شعبنا، حققنا نجاحات في محاربة العملاء وبدأ الاحتلال بتغيير طرقه ولن ينجح".

وفيما يتعلق بجائحة كورونا بين البزم: "هي مستمرة والمنحى الوبائي يصعد من جديد ويدق ناقوس الخطر وندعو المواطنين لأخذ الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية، من المبكر الحديث عن جدوى الإجراءات الوقائية المتخذة الآن بقطاع غزة وهناك التزام بدرجة عالية جدًا من المواطنين".

وجاء في حديث البزم: "ندرس العديد من المقترحات والإجراءات وحتى الآن لم يتم اتخاذ قرارات جديدة، نتمنى ألا يكون شهر رمضان المبارك مثل العام الماضي ونكثف جهدنا بأن يمارس أبناء شعبنا شعائره الدينية خلال الشهر الفضيل".

#غزة #وزارة الداخلية #اياد البزم

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