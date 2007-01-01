غزة: وزير الأشغال يعلن البدء الفوري في إعادة إعمار البرج الإيطالي

غزة /سما/

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم، عن المباشرة في بدء تنفيذ أعمال البرج الإيطالي في غزة.

وأوضح زيارة في بيان صحفي، أن "جهوداً حثيثة بُذلت بشكل كبير حتى استطعنا الشروع في التنفيذ، وذلك بعد تحويل المبلغ المخصص والبالغ 3,275,00 يورو ".

وأضاف: "سنقوم بوضع حجر الأساس للمشروع برفقة القنصل الإيطالي العام، كما سيتم أيضاً افتتاح مشروع حي الندى شمال قطاع غزة."

ويتكون البرج الإيطالي من 20 طابقًا، ويشمل 50 وحدة سكنية بالإضافة لمحلات تجارية ومكاتب إدارية وكراجات وخدمات أخرى .

وقدم زيارة شكره للحكومة الإيطالية على هذا الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وعلى مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدا على استمرار التعاون بين الدولتين في شتى المجالات.

من الجدير ذكره أن قيمة المنحة الإيطالية تبلغ 16.5 مليون دولار مخصصة لمشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة.