الأسير الشوبكي يعلن انسحابه من قائمة "فتح" للانتخابات التشريعية

غزة /سما/

أعلن الأسير فؤاد الشوبكي مساء يوم الأربعاء، انسحابه من قائمة حركة "فتح" لخوض الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في مايو القادم.

وفي بيان صدر عن الأسير من داخل سجون الاحتلال قال فيه، " تعلمنا حب التفاني والإخلاص لهذه الثورة، وتعلمنا الانتماء والالتزام بقرارتها مهما كانت قاسية بعض الشييم، ولكن المصلحة العامة للحركة فوق كل اعتبار، وهذا ما عهدناه طوال حياتنا وعطايانا لها، وهو ما امعطاها الاستمرارية والمصداقية في التعامل مع الأوضاع العامة والخاصة لشعبنا في الداخل والشتات".

وتابع "تشرفت بوضع اسمي في قائمة الشخصيات التي ستمثل حركة فتح في قطاع غزة، وكم كان شرف لي أن أكون خادماً لهذه الحركة العملاقة ومن ثم ظهرت تلك القرارات التي أزالت بعض الشوائب واللغط عن بعض الأشياء وأوضحت بعض الأمور ولست في مجال لسردها أو حتى الاعتراض عليها".

وقال الشوبكي في بيانه "إنني إذ أعلن عن انسحابي من قائمة الحركة، ليس لأي دافع أو هدف شخصي ولكن لفتح المجال لمن يرى في نفسه القدرة على العطاء والوفاء بالتزامات هذا الشعب والوطن".

وأضاف "يكفيني شرفاً بأن اسمي كان ومازال من تلك الأسماء التي يذكرها شعبنا الفلسطيني بالبذل والعطاء وأنني من أولئك الذين يفخر بهم شعبه أينما ذُكر اسمه".

وقال الأسير الشوبكي "إن تغليب المصلحة الوطنية لهو واجب وطني وديني وأخلاقي، يجب على جميع الكوادر الالتزام به حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة التي إنسقنا إليها في الانتخابات السابقة".

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي – أبو حازم

فخامة الأخ رئيس دولة فلسطين ورئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح..

الأخوة أعضاء اللجنة المركزية .. إخوتي أعضاء المجلس الثوري

تحية الأسر وشرف الإنتماء لحركتنا حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، والتي كانت ولا زالت رائدة العمل النضالي الثوري، والتي كنا نحن من رعيلها الأول الذي مثل الثورة والمقاومة والنضال دون إنتظار مقابل، لأن ثورتنا علمتنا أن نهب حياتنا من أجل وطنٍ نطمح أن نكون فيه أعزة أحرار مهما طال الزمان أو قصر.

وكما تعملنا حب التفاني والإخلاص لهذه الثورة، تعلمنا الإنتماء والإلتزام بقرارتها مهما كانت قاسية بعض الشيئ، ولكن المصلحة العامة للحركة فوق كل إعتبار، وهذا ما عهدناه طوال حياتنا وعطائنا لها، وهو ما أعطاها الإستمرارية والمصداقية في التعامل مع الأوضاع العامة والخاصة لشعبنا في الداخل والشتات. حركة عظيمة وكبيرة بحجم حركة فتح تُرفع لها القبعات وتنحني لها الهامات ويتشرف بها كل من لامسها أو عايشها لأنها حركة الكل الفلسطيني وهي حركة الجماهير الفلسطينية.

تشرفت بوضع إسمي في قائمة الشخصيات التي ستمثل حركة فتح في قطاع غزة، وكم كان شرف لي أن أكون خادماً لهذه الحركة العملاقة ومن ثم ظهرت تلك القرارات التي أزالت بعض الشوائب واللغط عن بعض الأشياء وأوضحت بعض الأمور ولست في مجال لسردها أو حتى الإعتراض عليها. كلي ثقة بالله عز وجل ومن ثم بقيادتنا الحكيمة بأن ما تتخذه من قرارات سيصب حتماً في صالح القضية الفلسطينية أولاً ومن ثم في صالح الأسرى الفلسطينيين والذين هم عماد ثورتنا ونبراس حياتنا.

وإنني إذ أعلن عن إنسحابي من قائمة الحركة، ليس لأي دافع أو هدف شخصي ولكن لفتح المجال لمن يرى في نفسه القدرة على العطاء والوفاء بإلتزمات هذا الشعب والوطن. يكفيني شرفاً بأن إسمي كان ومازال من تلك الأسماء التي يذكرها شعبنا الفلسطيني بالبذل والعطاء وأنني من أولئك الذين يفخر بهم شعبه أينما ذُكر إسمه.ولا أزكي نفسي على أحدٍ فسمعتنا تسبقنا أينما حللنا، ولي الشرف بأن أكون من يخدم الوطن والمواطن ولو كنت في أقصى سجون الإحتلال.

إن تغليب المصلحة الوطنية لهو واجب وطني وديني وأخلاقي، يجب على جميع الكوادر الإلتزام به حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة التي إنسقنا إليها في الإنتخابات السابقة، وأنا على ثقة ويقين بأن قيادتنا قادرة على النجاح والفوز بهذه الإنتخابات ومن ثم السعي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتحرير كل الأسرى والمعتقلين.

عاشت دولة فلسطين حرة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف

عاشت حركة فتح مفجرةالثورة ورائدة الكفاح المسلح

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء للجرحى

الإفراج العاجل لأسرانا البواسل

وإنها لثورة حتى النصر حتى النصر حتى النصر

الاسير فؤاد الشوبكي . ابو حازم