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الاعلامي الحكومي بغزة: توصية وزارة الصحة تذهب باتجاه أربعة عناوين

الأربعاء 31 مارس 2021 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلامي الحكومي بغزة: توصية وزارة الصحة تذهب باتجاه أربعة عناوين



غزة /سما/

قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، إن تقدير تقليص دوام الموظفين الذي سيُعمل به مطلع الأسبوع القادم كما أعلن ديوان الموظفين العام، سيُترك لرئيس كل مؤسسة حكومية بتقليص دوام موظفيها للحد الذي يسمح باستمرار تقديم الخدمة دون أي تأثير سلبي على المواطنين. 

وأضاف في تصريحات لقناة (الأقصى): بأن هناك توجيهات للجهات الشرطية بتعزيز الالتزام بالإجراءات الوقائية المعلنة في الأسواق وصالات الأفراح والمناسبات، التي تقام في الأماكن العامة والشوارع وبيوت العزاء. 

وتابع معروف: بأنه في حالة تم تغير سُلم منحنى الوباء داخل قطاع غزة، ستختلف معه توصية وزارة الصحة وإنفاذ الإجراءات المشددة من قبل المؤسسات الحكومية في الميدان. 

وشدد على أن توصية وزارة الصحة حول مسببات الإصابة بفيروس (كورونا) تذهب باتجاه أربعة عناوين، تتمثل في حالات الازدحام بالأسواق والأماكن العامة والمواصلات وصالات الأفراح وبيوت العزاء، وبناءً على تقييم الحالة يتم اتخاذ القرار إما بتشديد الإجراءات أو تخفيفها.

#غزة #سلامة معروف #فيروس كورونا #المكتب الاعلامي الحكومي #قطاع غزة #اجراءات احترازية

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