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محافظ قلقيلية يسلم مشاريع لأسر محتاجة

الأربعاء 31 مارس 2021 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ قلقيلية يسلم مشاريع لأسر محتاجة



قلقيلية /سما/

سلم محافظ قلقيلية رافع رواجبة، ومديرية التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مشاريع صغيرة للأسر المعوزة بالمحافظة، مقدمة من جمعية "فائض ما لديكم".

وأكد رواجبة أهمية الشراكة ما بين كافة المؤسسات الرسمية والشعبية لتلبية احتياجات الاسر المعوزة، وأهمية التكافل في بناء الدولة المستقلة.

بدوره، اوضح مدير التنمية الاجتماعية ماهر عودة، أن المديرية تحمل رسالة انسانية هدفها تلبية احتياجات المواطنين، وهو ما تسعى لتحقيقه من خلال متابعة الاسر المحتاجة ودعمها ضمن الامكانيات المتاحة وبالتعاون مع كافة المؤسسات.

وأكد رئيس جمعية "فائض ما لديكم" خالد حنتولي، رسالة الجمعية واهدافها التنموية بتحويل الاسر المعوزة الى اسر منتجة تعتمد على ذاتها وتعيش بكرامة.

#محافظ قلقيلية #رافع رواجبة

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