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الأسير البطران يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 40 على التوالي

الأربعاء 31 مارس 2021 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير البطران يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 40 على التوالي



رام الله /سما/

دخل الأسير عماد البطران، اليوم الأربعاء، يومه الـ(40) على التوالي في إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن إدارة سجون الاحتلال بدأت بتصعيد عمليات النقل المتكررة بحقّه، في محاولة لثنيه عن إضرابه الذي شرع فيه في زنازين سجن "مجدو" ثم جرى نقله إلى سجن "الرملة"، ثم إلى إحدى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال، وأخيرًا إلى عزل سجن "نيتسان الرملة".

وأضاف النادي "عمليات النقل تُشكل أبرز الأدوات التي تستخدمها إدارة السجون بحقّ المضربين".

يشار إلى، أن الأسير البطران (47 عامًا)، واجه عمليات الاعتقال المتكررة والممنهجة على مدار السنوات الماضية، جُلها كانت رهن الاعتقال الإداري، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال عشرة أعوام، وهو من بين مئات الأسرى الذين يواجهون الاعتقال الإداري المتكرر، وخلال سنوات اعتقاله خاض إضرابا عام 2013 واستمر لمدة (105) أيام، وعام 2016 واستمر لمدة (36) يومًا.

#الأسير عماد البطران #الاعتقال الاداري #اضراب عن الطعام

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