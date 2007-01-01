السراج يحذر من امتناع اتحاد المقاولين التقدم لأي مشاريع داخل القطاع

غزة /سما/

حذر رئيس تجمع بلديات قطاع غزة يحيي السراج، اليوم الأربعاء، من امتناع اتحاد المقاولين عن الدخول في العطاءات أو التقدم لأي مشاريع داخل قطاع غزة بسبب الاحتجاج على عدم تسديد السلطة قيمة الإرجاع الضريبي لهم، حيث يضعهم ذلك أمام تخوف كبير بتحويل المنح لمناطق داخل أو خارج فلسطين أو إلغاء بعضها.

وأوضح في تصريحات لإذاعة "الأقصى"، أن هناك عدة منح طُرحت من الجهات المانحة لإنشاء عدة مشاريع إنشائية وتطويرية ولم تتقدم لها الشركات المحلية في قطاع غزة، ما أدّى لتأخير في جداولها الزمنية والتأثير باتجاه عدم صرف المنح المخصصة لها.

وعبّر عن أمله بأن يثمر اجتماع اليوم مع اتحاد المقاولين عن حل المشكلة واستثناء بعض المشاريع الأساسية التي تخص البلديات أو تأجيلها.

وتابع السراج: "إن المشاريع التي يتم تخصيص المنح لها هي مختلفة، جزء منها إنشائية وأخرى تطويرية وبناء وصيانة الطرق وبعض مرافق البلديات، وجميعها تخدم بشكل مباشر المواطن وإذا طالت الأزمة أكثر من ذلك سنبدأ بجني ثمارها السلبية بشكل كبير".