"فايزر": اللقاح أثبت فعاليته للفئة العمرية 12-15 عاما

سما /وكالات/

أعلنت شركة "فايزر" الأميركية، و"بايونتيك" الألمانية، اليوم الأربعاء، أن لقاحهما المضاد لفيروس كورونا، أثبت فعاليته بنسبة 100% للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عامًا.

وتتوقع الشركة من خلال البيان الذي صدر عنها أن نتائج تجارب لقاح كورونا للأطفال ستصدر خلال أسابيع.

وفي تطور إضافي في جهود مواجهة أزمة فيروس كورونا، أعلنت "فايزر" عن بدء إجراء اختبارات بشرية لأقراص لعلاج كورونا، مؤكدة أنه في حال نجاح التجارب، يمكن وصف الأقراص للمرضى في وقت مبكر من الإصابة بكورونا لمنع تطور الفيروس، وفق وكالة "بلومبيرغ".

ومعظم اللقاحات المضادة لكورونا التي يتم طرحها في جميع أنحاء العالم مخصصة للبالغين، الذين هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا. ولقاح شركة فايزر مصرح به للأعمار من 16 عامًا فما فوق. لكن تطعيم الأطفال من جميع الأعمار سيكون أمرًا بالغ الأهمية لوقف الوباء والمساعدة في عودة المدارس.

وفي دراسة أجريت على 2260 متطوعًا أميركيا، تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، أظهرت البيانات الأولية عدم وجود حالات إصابة بكورونا بين المراهقين الذين تم تطعيمهم بالكامل مقارنة بـ18 من بين أولئك الذين تم إعطاؤهم جرعات وهمية، حسبما ذكرت شركة فايزر.

وهذه دراسة صغيرة لم تُنشر بعد، لذا هناك دليل مهم آخر وهو مدى فعالية الجرعات في تسريع جهاز المناعة لدى الأطفال. وأبلغ الباحثون عن مستويات عالية من الأجسام المضادة المقاومة للفيروسات، وهي أعلى إلى حد ما مما لوحظ في الدراسات التي أجريت على الشباب.

وقالت الشركة إن الأطفال يعانون من آثار جانبية مماثلة للشباب. والآثار الجانبية الرئيسية هي الألم والحمى والقشعريرة والتعب، خاصة بعد الجرعة الثانية. وستستمر الدراسة في تتبع المشاركين لمدة عامين لمزيد من المعلومات حول الحماية والسلامة على المدى الطويل.

وتستعد الآن شركة "فايزر" لتقديم طلب من أجل الحصول على ترخيص طارئ من وكالة الغذاء والدواء (FDA)، من أجل إتاحة التطعيم للفئة العمرية من 12-15 عامًا.

وصرحت وزارة الصحة الإسرائيلية، بعد أن أعلنت شركة "فايزر" عن فعالية اللقاح للفئة العمرية من 12-15 عامًا، أنها تنتظر موافقة وكالة الغذاء والدواء (FDA)، من أجل البدء بحملة التطعيم للشريحة المذكورة.