‏‎المالكي يتسلم أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل البرازيل

رام الله /سما/

تسلم وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، اليوم الأربعاء، نسخة عن اوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل البرازيل المعتمد لدى دولة فلسطين ‪ اليساندرو كاندياس



حيث رَّحبَ الوزير المالكي بكاندياس، وثمّن العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البرازيل بفلسطين، مؤكداً على ضرورة العمل سويا على تعزيز هذه العلاقات على كافة المستويات‪.‬



وبدوره أكد كاندياس على موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مشدداً على ضرورة استكمال العمل المشترك في تعميق التعاون في كافة المجالات.





وأشار الوزير د. المالكي الى انه وبالرغم من عديد الملاحظات على المواقف السياسية للبرازيل حيال القضية الفلسطينية، الا ان فلسطين لن تجعل ذلك مانع من النظر الى العلاقات التاريخية بين البلدين والتي يجب ان تستمر وتتجذر لصالح البلدين والشعبين، والتي من شأنها ان تساهم في تعزيز للموقف السياسي وتحصينه من اية هزات.



وفي نهاية اللقاء، تمنى المالكي لكاندياس النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه الجديدة، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين‪.‬



وحضر مراسم الاستلام ورئيس المراسم السفير عبير الرمحي، رئيس وحدة الإعلام طارق عيده وقائم بأعمال الادارة العامة للامريكيتين والكاريبي سعاد صبح.