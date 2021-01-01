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تنحية قائد الوحدة التي قُتل فيها الشرطي نعيم ماضي

الأربعاء 31 مارس 2021 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنحية قائد الوحدة التي قُتل فيها الشرطي نعيم ماضي



القدس المحتلة /سما/

قرر قائد حرس الحدود الإسرائيلي الميجر جنرال أمير كوهين، إنهاء عمل قائد الوحدة التي قتل أحد أفرادها الشرطي نعيم ماضي من قرية جولس بنيران زميل له في مدينة عكا قبل أكثر من شهر.
 
وبحسب قناة "كان" العبرية، تقرر التوصية على إقصاء هذا القائد وهو برتبة ميجر من حرس الحدود وتنحية قائد أحد الطواقم فيه.
 
ووفقًا للقناة فقد تم تقديم لائحة اتهام مطلع الشهر الحالي إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد الشرطي افيك طويبي، تنسب إليه الإهمال المُفضي إلى الموت بعد أن تسبب في وفاة الشرطي ماضي بإطلاق النار عليه عن طريق الخطأ حين كان يعبث بمسدسه الشخصي.
 
وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم حاول إبعاد نفسه عن التهمة والمسؤولية عن الجريمة بعد أن قام بتلفيق رواية مفادها أن ماضي أقدم على الانتحار.
 
كما يُنسب إلى المتهم ارتكاب جرائم أخرى منها تشويش سير العدالة وإطلاق التهديديات، وفق القناة.

#حرس الحدود الإسرائيلي #نعيم ماضي #اسرائيل

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