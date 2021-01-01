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ريفلين: سأحدد المرشح لتشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة

الأربعاء 31 مارس 2021 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريفلين: سأحدد المرشح لتشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة



القدس المحتلة /سما/

قال الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء، عقب تسلمه نتائج الانتخابات الرسمية للكنيست الـ24 في منزله، إن "الاعتبار الرئيسي الذي سيوجهني في اختيار المرشح لمهمة تشكيل الحكومة هو فرصته في إمكانية تشكيل حكومة تنال ثقة الكنيست".
 
ونقلت معاريف عن الرئيس ريفلين قوله "في الأيام المقبلة سأحدد من هو المرشح الأكثر ترجيحًا لتشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف ريفلين: "المجتمع الإسرائيلي يحتاج إلى حكومة ستقر موازنة الدولة، والتي ستقود طريقًا لعلاج الأنظمة والمواطنين المتضررين، وستنقذ مؤسسات الدولة من المأزق السياسي". على حد قوله.

ومن المقرر أن يبدأ ريفلين يوم الاثنين المقبل بإجراء مشاورات نيابية مع ممثلي الكتل لتسمية الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة القادمة، ومن المقرر أن يعلن عنها بعدها بيومين.

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