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القائمة الموحدة قررت دعم حكومة برئاسة نتنياهو.. بشرط

الأربعاء 31 مارس 2021 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
القائمة الموحدة قررت دعم حكومة برئاسة نتنياهو.. بشرط



القدس المحتلة /سما/

قال مصدر رفيع في القائمة العربية الموحدة إن رئيسها منصور عباس قرر دعم حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو من الخارج.
 
وأضاف المصدر أن هذا التأييد مشروط بعدم حصول ايتمار بن جبير من حزب "الصهيونية الدينية" على منصب وزاري.

ونقلت قناة "كان" العبرية عن المصدر قوله "موقف الموحدة قد يتغير في حال تلقت عروضا أفضل أو إذا لم تتم تلبية مطالبها".
 
ويطالب زعيم القائمة الموحدة منصور عباس بزيادة الميزانية الخاصة لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي وإلغاء قانون "كامينتس" المتعلق بالبناء وتغيير قانون القومية أو إدخال تعديل عليه وتخويل السلطات المحلية صلاحيات أوسع.
 
يشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين سيتسلم صباح اليوم نتائج انتخابات الكنيست الرابعة والعشرين من لجنة الانتخابات المركزية.
 ومن المقرر أن يبدأ ريفلين يوم الاثنين المقبل بإجراء مشاورات نيابية مع ممثلي الكتل لتسمية الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة القادمة، ومن المقرر أن يعلن عنها بعدها بيومين.

#القائمة العربية الموحدة #اسرائيل #الانتخابات الاسرائيلية #بنيامين نتنياهو

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