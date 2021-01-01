جمانة مراد تُفجع بوفاة ابنتها

وكالات / سما /

أعلنت الفنانة السورية جمانة مراد عن وفاة ابنتها ديانا عن عمر 6 شهور فقط، ونشرت مراد عبر حسابها صورة لابنتها الصغيرة وكتبت معلقة: "الحمدلله على كل حال . لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت الى رحمه الله اليوم أبنتنا ديانا ربيع بسيسو إن شاءالله تكوني شفيعتنا بالآخره و للجنه يا روح قلب امك وابوكي ، فراقك صعب و مؤلم بس أكيد انتي بمكان احسن بكتير .ياااااارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا لا اعتراض على حكمك يااااارب والحمدلله على كل حال ، وانتي طير من طيور الجنه يا أمي".وتلقت الفنانة السورية كلمات المواساة من قبل جمهورها وزملاؤها في الفن

وكانت الفنانة السورية قد صدمت جمهورها منذ مدة بإعلانها انجاب توأم ولد وبنت "علي وديانا" بالشهر السابع من الحمل بعد أن استدعى وضعها الصحي الأمر.

وكشفت مراد أنها خلال تصوير مسلسل خيانة عهد إلى جانب الفنانة المصرية يسرا الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، كانت حامل بشهرها السادس ولم يلحظ الجمهور الأمر وبعد انتهاء التصوير وبسبب الارهاق، والوضع الصحي قام الأطباء بتوليدها وكشفت حينها ان صحة التوأم جيدة وعبرت عن سعادتها باستقبالهما.



وتفاعل الجمهور حينها مع الخبر معبرين عن صدمتهم بسبب حمل مراد الذي لم تكشف عنه سابقًا بالإضافة،لأن الجمهور لم يلحظ أنها حامل خلال مسلسل خيانة عهد الذي قدمت فيها شخصية شيرين، كما عبر البعض عن صدمتهم لانجاب جمانة مراد بعمر الـ 47.

يُشار إلى أن جمانة مراد متزوجة من المحامي الأردني ربيع بسيسو وهو الزيجة الثالثة في حياة الفنانة، وانجبت منه ابنها الأكبر محمد وفي العام الماضي أنجبت توأمها ديانا وعلي لتعلن اليوم بشكل صادم عن وفاة ابنتها ديانا.