سنغافورة.. سجن رجل سعل على ضابط شرطة عمدا

وكالات / سما /

قضت محكمة في سنغافورة بسجن رجل يبلغ من العمر 29 عاما من أصل هندي لمدة 14 أسبوعا بسبب سعاله بشكل متعمد على ضابط شرطة كان يستجيب لنداء عنف منزلي.

في سبتمبر 2020، تلقت الشرطة طلب مساعدة بسبب حالة عنف في أحد المنازل، وعندما حضر رجال الشرطة إلى المنزل قام ديفراج تاميل سيلفان، وهو سنغافوري من أصل هندي، بصفع صديقته على وجهها في وجودهم.

وبعد أن تم نقله إلى سيارة الشرطة ادعى سيلفان أنه لا يستطيع التنفس، وبعد ذلك استدعت الشرطة سيارة إسعاف ونقلته إلى المستشفى.

وقام مرارا بنزع الكمامة على الرغم من التحذيرات المتعددة من قبل الشرطة وموظفي المستشفى وتعمد السعال عدة مرات في وجه ضابط الشرطة.

وأقر سيلفان بالذنب في تهم استخدام القوة الجنائية والكلمات والسلوك المسيء تجاه ضابط شرطة، وواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات أو تغريمه أو كليهما لاستخدامه القوة ضد ضابط شرطة.

وخلال الجلسة، تم إبلاغ المحكمة أيضا أنه ركب دراجته النارية في أغسطس 2020 على الرغم من عدم أهليته لقيادة أي مركبة بين يناير 2019 ويوليو 2020 من هذا العام، وسيمنع سليلفان من القيادة لمدة ثلاث سنوات بعد إطلاق سراحه من السجن.