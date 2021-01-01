راغب علامة يتلقى اللقاح بعد أن وصف كورونا بـ"المؤامرة"

وكالات / سما /

نشر المطرب اللبناني، راغب علامة، صورة له وهو يتلقى الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكورونا، في الإمارات، رغم تشكيكه السابق ووصفه الفيروس بأنه "مؤامرة كونية".



ونشر "علامة"، صورته أثناء تلقيه التطيعم، على "تويتر، وكتب معلقا: "اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح الكوڤيد 19، شكرًا لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان".

وكان المطرب اللبناني قد تحدث سابقا حول فيروس كورونا، معتبرا إياه "مؤامرة كونية وأنه لا وجود له"، وذلك قبل أن يصاب بالفيروس بأسابيع قليلة.



وقد سخر علامة من المطربة الإماراتية أحلام عندما سأله الإعلامي علي ياسين على تليفزيون الجديد، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حول رأيه في تطعيم أحلام، والتي كانت من أوائل الفنانين الذين خضعوا لتلقي اللقاح، وضحك راغب علامة على هذا الخبر.

وقال: "ما طلع اللقاح، سمعت إنه عم يشتغلوا عليه، أحلام مهضومة، هي دمها خفيف، مع كل المشاكل اللي كانت بينا بالماضي هي مهضومة، بس ما بظن طلع اللقاح بعد".



لكن علامة عاد وتحدث عن أن كورونا هي الخطر الداهم، مؤكدا أنه يترقب وصول اللقاح ليكون أول من يتلقاه.