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قبول 13 والباقي قيد الدراسة..

لجنة الانتخابات تتسلم طلبات ترشح 28 قائمة انتخابية

الأربعاء 31 مارس 2021 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات تتسلم طلبات ترشح 28 قائمة انتخابية



رام الله / سما /

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أن (28) قائمة انتخابية تقدمت بطلبات ترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، منذ بداية عملية الترشح وحتى ظهر اليوم الأربعاء.

وأوضحت لجنة الانتخابات أنها عقدت اجتماعاً لأعضائها اليوم الأربعاء، في المقر العام بمدينة البيرة وعبر تقنية الربط التلفزيوني مع أعضائها في مدينة غزة، للنظر في طلبات الترشح المقدمة، وقررت قبول طلبات ترشح ثمانِ قوائم انتخابية جديدة، ليبلغ العدد الكلي للقوائم المقبولة –إلى الآن- 13 قائمة، فيما يتم دراسة بقية الطلبات.

وبينت أن القوائم التي قُبلت طلبات ترشحها رسمياً اليوم هي: (قائمة المبادرة الوطنية الفلسطينية (للتغيير وانهاء الانقسام)، قائمة وطن للمستقلين، قائمة فلسطين تجمعنا، قائمة العودة، قائمة عدالة، قائمة العهد للوطن (مستقلة)، قائمة الحراك الفلسطيني الموحد، قائمة نهضة وطن).

يذكر أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، سيبقى مفتوحاً حتى منتصف هذه الليلة لتلقي طلبات الترشح في المقر العام للجنة في البيرة، والمقر الاقليمي في غزة.

#لجنة الانتخابات المركزية #لجنة الانتخابات

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