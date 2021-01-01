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اشتية يوقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية لدعم قطاع الزراعة بقيمة 22.8 مليون يورو

الأربعاء 31 مارس 2021 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يوقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية لدعم قطاع الزراعة بقيمة 22.8 مليون يورو



رام الله / سما /

وقع رئيس الوزراء محمد اشتية، مع رئيس مفاوضات الجوار والتوسعة داخل الاتحاد الأوروبي هنريكا تراوتمان، اليوم الأربعاء، اتفاقية دعم بقيمة 22.8 مليون يورو، لتعزيز قطاع الزراعة وخلق فرص عمل في فلسطين واستصلاح الأراضي والري ودعم المزارعين في مختلف المجالات بما فيها الثروة الحيوانية.

وتأتي هذه الاتفاقية لدعم خطة التنمية الوطنية وخطة العناقيد الزراعية التي تبنتها الحكومة قبل عامين.

من الجدير بالذكر ان العناقيد الزراعية نالت قسطا وافرا من الدعم الحكومي، حيث انجز عنقود قلقيلية الزراعي في مرحلته الأولى، ويجري الان التركيز على الاغوار ومنطقة طوباس لأنها الأكثر عرضة للاستيطان والاستيلاء على الأراضي.

#الزراعة #اشتية #الاتحاد الأوروبي

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