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اعتصام في أريحا إسنادا للأسرى

الأربعاء 31 مارس 2021 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتصام في أريحا إسنادا للأسرى



أريحا / سما /

شارك أهالي الأسرى، وعدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والأهالي في محافظة أريحا والأغوار، اليوم الأربعاء، في اعتصام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اسنادا للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، لدى مشاركته في الاعتصام، المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية، بضرورة وسرعة التدخل للضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياسية الاعتقال الإداري، وتحسين الظروف الصحية وحق تلقى العلاج ومعاملة الأسرى وفق القوانين الإنسانية المعترف عليها.

ودعا المشاركون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والصحية إلى الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأسرى، خاصة النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، وتطبيق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعاملة الإنسانية وتوفير الشروط الصحية.

يذكر أن عددا من الاسرى يخوضون اضرابا عن الطعام داخل سجون الاحتلال رفضا لسياسية الاعتقال الإداري.

#اعتصام #الأسرى

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