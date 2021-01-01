‏‎ المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل البرازيل لدى فلسطين

رام الله / سما /

تسلّم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل البرازيل المعتمد لدى دولة فلسطين اليساندرو كاندياس.‬ وثمن المالكي خلال اللقاء العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البرازيل بفلسطين، مؤكدا ضرورة العمل سويا على تعزيز هذه العلاقات على المستويات كافة‪‬. ‬‬ بدوره، أكد كاندياس موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ومشددا على ضرورة استكمال العمل المشترك في تعميق التعاون في كافة المجالات.

وأشار إلى انه وبالرغم من عديد الملاحظات على المواقف السياسية للبرازيل حيال القضية الفلسطينية، الا ان فلسطين لن تجعل ذلك مانعا من النظر الى العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي يجب ان تستمر، وتتجذر لصالح البلدين والشعبين، ما من شأنها أن تساهم في تعزيز للموقف السياسي وتحصينه من اية هزات.

وفي نهاية اللقاء، تمنى المالكي كاندياس النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيرا إلى أن الوزارة بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه الجديدة، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.