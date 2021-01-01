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13 وفاة و2288 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

الأربعاء 31 مارس 2021 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
13 وفاة و2288 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 13 وفاة و2288 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1839 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة: "قلقيلية 2، نابلس 1، طولكرم 2، جنين 2، الخليل 4، رام الله والبيرة 1"، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 55، نابلس 269، طولكرم 103، جنين 174، طوباس 44، الخليل 286، رام الله والبيرة 186، سلفيت 21، ضواحي القدس 30، أريحا والأغوار 12، بيت لحم 47"، قطاع غزة 1061.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي:"قلقيلية 75، نابلس 178، طولكرم 189، جنين 258، طوباس 35، الخليل 417، رام الله والبيرة 143، سلفيت 38، ضواحي القدس 94، أريحا والأغوار 27، بيت لحم 144"، قطاع غزة 241.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 209 مصابين بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 68 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 692 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة وقطاع غزة 78379، بينهم 8687 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#فيروس كورونا #فلسطين #اصابات #الكيلة #كورونا فلسطين

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