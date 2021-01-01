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الأولى: فوزان للزوايدة والأهلي.. والقادسية والعميد للتعادل

الأربعاء 31 مارس 2021 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأولى: فوزان للزوايدة والأهلي.. والقادسية والعميد للتعادل



غزة / سما /

حقق شباب الزوايدة فوزا ثمينا على نظيره خدمات خانيونس (2-0), ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر والأخير من مرحلة ذهاب دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدفي شباب الزوايدة أسامة أبو تيلخ (23 و27), ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث, ويبقى رصيد خدمات خانيونس 14 نقطة في المركز السادس.

الأهلي – خدمات المغازي (1-0)

وتفوق الأهلي على منافسه خدمات المغازي (1-0).

ويدين الأهلي بانتصاره الغالي إلى محمد صالح الذي سجل هدف المباراة الوحيد (59) من ركلة جزاء, ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع, ويتوقف رصيد خدمات المغازي عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

وشهدت المباراة طرد محمد ديب من خدمات المغازي (96).

القادسية – غزة الرياضي (0-0)

واحتكم القادسية للتعادل السلبي مع خصمه غزة الرياضي.

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليرفع القادسية رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر, بفارق الأهداف أمام بيت حانون الأهلي, ويصبح رصيد "العميد" 22 نقطة في المركز الثاني, بفارق الأهداف خلف خدمات النصيرات المتصدر.

#دوري الأولى #دوري الدرجة الأولى #الأولى #خدمات المغازي #الأهلي #شباب الزوايدة #خدمات خانيونس #القادسية #غزة الرياضي

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