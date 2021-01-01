برشلونة يرتاح من صداع مانشستر سيتي في ملف ميسي

وكالات / سما /

ارتاح فريق برشلونة الإسباني من صداع نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي في ملف مستقبل أيقونة الفريق الكتالوني، ليونيل ميسي، في الفترة الحالية.

ميسي ظهر على غلاف صحيفة سبورت الإسبانية في العدد الورقي الجديد الذي يصدر صباح اليوم الأربعاء، بعدما حصلت على معلومات تفيد بغلق النادي الإنجليزي ملف التعاقد مع ليو.

وارتبط ميسي في الآونة الأخيرة بإمكانية الذهاب للسيتي للعمل مع مدربه السابق بيب جوارديولا، خاصةً في ظل انتهاء عقده مع إدارة البلوجرانا في يونيو المقبل، دون تجديد العقد حتى الآن.

واعتبرت سبورت أن فكرة ذهاب ميسي للسيتي تبدو مستبعدة رغم أن النادي الإنجليزي كان مولعاً بفكرة الحصول على خدماته في صفقة انتقال حر، لكن فريق ملعب الاتحاد رفع راية الاستسلام وأصبح مقتنعاً بأن اللاعب سيبقى في الكامب نو وسيوقع على عقد جديد يبقيه لسنوات أخرى بقميص البلوجرانا.

ويبقى بذلك فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الوجهة الوحيدة الممكنة لميسي حال قرر الرحيل عن البارسا في الموسم المقبل.