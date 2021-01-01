الصحة بغزة : حالة وفاة و1061 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و1061 إصابة جديدة بفيروس كورونا عد إجراء 3651 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 241 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 65588 إصابة بينها 7917 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 57060 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 611 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 199 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 121.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81600 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 21656 شخصًا.