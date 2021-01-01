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تل أبيب تخشى هجومًا إيرانيًا وتُحذّر من هجمات لـ”داعش” ضدّ السُياح الإسرائيليين في سيناء

الأربعاء 31 مارس 2021 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تل أبيب تخشى هجومًا إيرانيًا وتُحذّر من هجمات لـ”داعش” ضدّ السُياح الإسرائيليين في سيناء



القدس المحتلة / سما /

أصدرت ما تسمّى هيئة “مكافحة الإرهاب” في كيان الاحتلال عددًا من التوصيات غلب عليها الخوف والخشية من إيران، فحذّرت الجمهور الإسرائيلي من محاولات طهران مهاجمة الإسرائيليين قبل موسمي الربيع والصيف.
بيان الهيئة، الذي تناولته وسائل الإعلام العبريّة، ذكر أن مصادر إيرانية هدّدت بالتعرض لأهداف إسرائيلية، مشيرًا في هذا السياق إلى انفجار العبوة الناسفة في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) بالقرب من السفارة الإسرائيلية في الهند، وقال إنّ مصادر رسمية في الهند أكدت أن إيران تقف وراء زرع العبوة، على حدّ زعمها.
البيان توقّع أن تواصل إيران في الفترة القريبة العمل لتنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية في ساحات ذات أرجحية حالية لنشاطات كهذه، سواء في دول قريبة من إيران مثل جورجيا، أذربيجان، الإمارات، البحرين، الإقليم الكردي في العراق، أو في دول في الشرق الأوسط يزورها إسرائيليون مثل تركيا والأردن ومصر.
ويتضمّن البيان أيضًا تحذيرًا ممّا أسماه منظمات “الجهاد العالمي”، خاصة تنظيم “داعش” الذي “يواصل إظهار حافزية لتنفيذ عمليات في دول مختلفة في العالم، من ضمنها دول يزورها إسرائيليون. مراكز النشاطات المركزية لمنظمات “الجهاد العالمي” هي في منطقة السهل في إفريقيا، خاصة مالي وبوركينا فاسو، وسط إفريقيا، خاصة في شمال نيجيريا والدول الجارة”.
كذلك نبّهت الهيئة من الخطر في شبه جزيرة سيناء، في آسيا بالتشديد على ماليزيا، إندونيسيا، إقليم كشمير في الهند وجنوب الفيليبين.

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