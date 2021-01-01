تقرير: نتنياهو يميل لتشكيل حكومة تعتمد على دعم "القائمة العربية الموحدة"

القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة الاسرائيلية الـ12 بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "معني جدا" بالتعاون مع "القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس، ويعتزم إقناع شركائه في اليمين بالموافقة على ذلك.

وذكرت القناة أن منصور عباس سيلقي كلمة الخميس ليعلن خلالها عن نوايا حزبه الذي أصبح "بيضة القبان" ويمكن أن تساهم قائمته في تشكيل الحكومة القادمة.

وأضافت القناة أن نتنياهو مصمم على تشكيل حكومة ويأمل بأن تعتمد على "منشقين" يأتون اليه من حزب "تكفا حداشا" أو "أزرق أبيض".

كما ذكر نتنياهو، حسب القناة، في محادثات له مؤخرا إمكانية أن تعتمد الحكومة برئاسته على "القائمة الموحدة" بشكل مؤقت، من خلال "امتناع أو غياب" أعضائها، وليس من خلال دعم مباشر.

وبعد تشكيل الحكومة ينوي نتنياهو تجنيد "منشقين"، معتبرا أن ذلك سيكون البديل المفضل لهم، بدل الجلوس في المعارضة.

وفي حال فشل في جذب منشقين وسقطت الحكومة، فإنه سينجح على الأقل في أمر واحد وهام جدا بنظره وهو إلغاء إمكانية أن يتولى بيني غانتس رئاسة الحكومة في نوفمبر القادم، وفقا لاتفاق التناوب الموقع بينهما.

ونقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" مساء الثلاثاء عن مسؤول في "القائمة الموحدة" أن حزبه يميل حاليا لدعم نتنياهو لرئاسة الحكومة لكن "هذا سيتغير إن حصلنا على عروض أفضل".

المصدر: i24News