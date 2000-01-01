المغرب : تفريق وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

الرباط/وكالات/

فرقت السلطات المغربية بالقوة، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بوسط العاصمة الرباط في الذكرى 45 ليوم الأرض الفلسطيني.

ومنع رجال الأمن وصول المتظاهرين إلى الساحة المقابلة للبرلمان، وسط الرباط للتعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية والتنديد بالتطبيع المغربي مع إسرائيل في الآونة الأخيرة.

ورفع المتظاهرون شعارات مثل "التطبيع خيانة" و"فلسطين أمانة" و"التظاهر حق مشروع".

وسدت السلطات المنافذ إلى الشارع الرئيسي ومنعت وصول المتظاهرين إليه.

وكان المغرب قد أعلن عن تطبيع علاقاته مع إسرائيل في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأعاد البلدان فتح مكتبي الاتصال بينهما بعد أن كان المغرب قد بادر بإغلاق مكتب الاتصال مع إسرائيل في العام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.