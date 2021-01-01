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توغل إسرائيلي محدود شرقي دير البلح

الأربعاء 31 مارس 2021 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توغل إسرائيلي محدود شرقي دير البلح



غزة / سما /

توغلت، صباح الأربعاء، جرافات عسكرية إسرائيلية، مسافة محدودة، في أراضي المواطنين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بتوغل أربع جرافات عسكرية، انطلاقًا من بوابة "النمر" شرقي بلدة وادي السلقا، شرقي المدينة، مسافة تقدر بنحو 100 متر.

وأوضحوا أن الجرافات باشرت بعمليات تجريف قرب السياج الأمني، بإسناد من آليات عسكرية تتمركز فوق السواتر الترابية في الداخل المحتل.

وأشاروا إلى أن المنطقة شهدت توغلًا مماثلًا قبل أيام، فيما تشهد بشكل شبه يومي إطلاق نار تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام.

وتتوغل قوات الاحتلال بشكل محدود في بعض المناطق شرقي القطاع وشماله، وتجرّف أراضٍ زراعية محاذية للسياج الأمني بذريعة أمنية.

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