  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكيلة: انخفاض بأعداد الوفيات وأمس وصل 25 ألف جرعة جديدة من لقاح "أسترازنيكا"

الأربعاء 31 مارس 2021 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة: انخفاض بأعداد الوفيات وأمس وصل 25 ألف جرعة جديدة من لقاح "أسترازنيكا"



رام الله / سما /

 قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، إن هناك انخفاضا طفيفا طرأ في أعداد الوفيات بفيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة الكيلة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات تراجعت مقارنة بالفترة الماضية، الأمر الذي يعتبر مؤشراً جيداً في الحالة الوبائية.

وأشارت الكيلة إلى أن المنحنى الوبائي لم يتسطح بعد، ولكنه آخذ بالنزول، مشددة على ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية.

ولفتت إلى أن هناك انخفاضا في أخذ العينات، بسبب إضراب نقابتي التمريض والأطباء، وهذا ما أدى إلى الحيلولة دون أخذ العدد الكافي من الفحوصات.

وأردفت الكيلة: "وصلنا 100 جرعة من اللقاح بتبرع من الصين، و25 ألف جرعة جديدة من لقاح استرازينيكا، وهي الدفعة الأولى التي تصل من أصل 2 مليون جرعة اشترتها الحكومة الفلسطينية.

 وأكدت أن هناك تشديدا على أن تكون عملية التطعيم ضمن الشرائح التي أقرتها وزارة الصحة، لافتة إلى أن هناك اقبالا جيدا من قبل كبار السن ومرضى السرطان، فيما ستصل دفعات جديدة من اللقاحات قريبا.

#مي الكيلة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

قياديان جديدان في "التيار الاصلاحي" بحركة فتح يصلان قطاع غزة

اعلان مهم من الداخلية بغزة للمواطنين في المحافظة الوسطى

الصحة بغزة : بدأت تظهر بؤر حمراء وتحدد موعد انحسار الموجة الثانية للوباء ..

مصادر عبرية: ممثل الاتحاد الاوروبي سيلتقي بـ 3 شخصيات معارضة للرئيس قبل الانتخابات

لجنة الانتخابات المركزية تكشف: هذا ما سيحدث حال رفض الاحتلال اجراء الانتخابات في القدس

هل أبلغت "اسرائيل" أوروبا بمنع إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس؟.. الاتحاد يوضح

"لا لاستثناء المقدسيين من التصويت".. حماس توضح موقفها من إمكانية تأجيل الانتخابات الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

هل فصلت اللجنة المركزية مروان البرغوثي من حركة فتح؟

عباس

صحيفة : البرغوثي يوجه أقوى ضربة للرئيس ما لم تنجح مفاوضات ربع الساعة الأخيرة

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

الأحمد: فتح رقم صعب غير قابلة للشق واتهامنا بالتذرع بالقدس لتعطيل الانتخابات "كلام جواسيس"

ع

قيادي فتحاوي: فتح تحترق يا سادة.. ومن أشعل النيران عليه أن يطفئها!!

اعلان سما رسائل