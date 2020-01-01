ابرز عناوين الصحف الفلسطينية

رام الله / سما /

تصدر إحياء الذكرى الـ45 ليوم الأرض في محافظات الوطن والشتات، عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

كما ركزت الصحف على تسلم لجنة الانتخابات 25 قائمة انتخابية، حيث سينتهي تسلم القوائم مساء اليوم.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

مسيرات إحياء الذكرى الـ45 ليوم الأرض تلتحم في عرابة

فلسطين تهنئ مصر بعودة الملاحة في قناة السويس وتؤكد دعمها بمواجهة التحديات المصيرية

الرئيس التونسي في ذكرى يوم الأرض: نجدد وقوفنا الدائم إلى جانب الحق الفلسطيني

الأحمد: الانتخابات ستجرى في موعدها ولا انتخابات دون القدس

في الذكرى الـ45 ليوم الأرض.. دعوات لدعم النضال الفلسطيني لاستعادة الأرض وإقامة الدولة المستقلة

لجنة الانتخابات تعلن تسلم 25 قائمة انتخابية

مستعربون يختطفون شاباً من رام الله والاحتلال يعيد اعتقال بربر بعد 24 ساعة من الافراج عنه

الاحتلال يقمع مسيرة في سبسطية لمناسبة يوم الأرض

النائب اللبناني غازي العريضي: أرض فلسطين أمانة وستبقى للفلسطينيين مهما جار الزمن

وقفة في رام الله تؤكد أن لا انتخابات بدون القدس ترشحاً وانتخاباً

بورغسدورف: الاتحاد الأوروبي مصمم على دعم الانتخابات الفلسطينية

16 وفاة و1870 إصابة بـ"كورونا"

الأردن: 96 وفاة و7751 إصابة بـ"كورونا"

"الأيام":

مسيرات ومواجهات وإصابات في يوم الأرض

الأحمد لـ"الأيام": تسجيل قائمة "فتح" اليوم وتضم أيضاً 4 فصائل

الوباء: 16 وفاة و1870 إصابة جديدة منها 785 في القطاع

إسرائيل تعتزم تطعيم سبعة آلاف تاجر من قطاع غزة

القدس: الاحتلال يعيد اعتقال أسير محرر بعد يوم من الافراج عنه

لمناسبة يوم الأرض.. وقفة بالشيخ جراح تنديدا بقرارات إخلاء منازل

خبراء يتوقعون: لقاح الـ"كورونا" سيصبح سنويا كتطعيم الإنفلونزا

مسيرات ومهرجانات داخل الخط الأخضر في ذكرى يوم الأرض

"القدس":

شعبنا في الوطن والشتات يحيى ذكرى يوم الأرض الخالد

6719 وحدة استيطانية تم بناؤها و12159 جرى المصادقة عليها في العام 2020

الاحتلال يخطر بوقف البناء بجدا استنادي بتقوع ويقتحم الموقع الأثري في سبسطية

لجنة إعمار الخليل تنجح بإزالة برج عسكري عن سطح منزل في تل الرميدة

اللقاحات تدخل مراحل التجارب السريرة على الأطفال

16 وفاة و1870 إصابة جديدة بكورونا و68 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي

الحملة الدولية لإنقاذ الشيخ جراح تطالب بالتصدي لعملية اقتلاع المقدسيين

فلسطين تهنئ مصر بعودة الملاحة في قناة السويس