كورونا عالميا: أكثر من مليونين و816 ألف وفاة و128 مليونا و809 آلاف اصابة

وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليونين وأكثر من 816 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 128 مليونا وما يقارب من 809 آلاف إصابة، تعافى منهم 103 ملايين ونحو 944 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء زيادة واضحة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 541 ألف و919 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,866 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل التي عادت لتتخطي عتبة الـ3 الاف بواقع (3,668 وفاة)، واميركا (873 وفاة)، وإيطاليا (529 وفاة)، وبولندا (461 وفاة)، وروسيا (409 وفيات).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (86,704 إصابات)، واميركا (62,459 إصابة)، والهند (53,158 إصابة)، ومن دول الشرق الاوسط تركيا (37,303 إصابات)، وفرنسا (30,702 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية، تليها البرازيل في المرتبة الثانية، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (564,138 وفاة)، والبرازيل (317,936 وفاة)، والمكسيك (202,633 وفاة)، والهند (162,502 وفاة)، وبريطانيا (126,670 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (31,097,154 إصابة)، والبرازيل (12,664،058 إصابة)، والهند (12,149,335 إصابة)، وفرنسا (4,585,385 إصابة)، وروسيا (4,536,820 إصابة).