"الصحة العالمية" تتهم الصين بحجب بينات مهمة للبحث عن منشأ كورونا

وكالات

اتهمت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء 30-3-2021 جمهورية الصين بحجب بيانات مهمة عن محققي المنظمة خلال البحث عن منشأ فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال مدير عام منظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "هناك بيانات تم حجبها عن محققي المنظمة الذين سافروا إلى الصين للبحث في منشأ كورونا".

وأضاف: "خلال مناقشاتي مع الفريق، استعرضوا الصعوبات التي واجهتهم في سبيل الحصول على البيانات المبدئية".

وتابع جيبريسوس: "رغم استنتاج الفريق بأن تسريبا من مختبر في منطقة ووهان يعد الفرضية الأقل احتمالا لمنشأ الفيروس المسبب لكوفيد-19 فإن الأمر يتطلب تحقيقا أوسع ربما بإرسال بعثات أخرى إلى الصين".

كما استبعد أن يكون هذا التقييم شاملا بما يكفي، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمزيد من البيانات والدراسات للوصول إلى استنتاجات أقوى.

وكان فريق قادته منظمة الصحة العالمية قضى أربعة أسابيع في ووهان ومحيطها بالصين خلال شهري يناير وفبراير كشف عن تقريره النهائي في وقت سابق من اليوم.

وجاء في التقرير أن الفيروس انتقل على الأرجح من الخفافيش إلى البشر من خلال حيوان آخر وأن من المستبعد أن يكون الفيروس قد تسرب من أحد المختبرات.