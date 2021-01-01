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هل فصلت اللجنة المركزية مروان البرغوثي من حركة فتح ؟

الأربعاء 31 مارس 2021 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل فصلت اللجنة المركزية مروان البرغوثي من حركة فتح ؟



رام الله / سما /

كذّب مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح منير الجاغوب، ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول اتخاذ اللجنة المركزية للحركة قرارا بفصل القيادي الأسير مروان البرغوثي.

ونشر الجاغوب الخبر عبر صفحته على موقع "فيسبوك" ووسمه بكلمة (مزور)، في نفي واضح للخبر، في حين كشفت مصدر فلسطيني مقرب من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، أن الأخير قرر تشكيل قائمة انتخابية لخوض الانتخابات التشريعية، بمعزل عن الحركة.

وأفادت مصادر بأن القيادي في حركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي طلب من مقربين منه ومن زوجته ونجله تشكيل قائمة خاصة لخوض الانتخابات بعد فشل مفاوضاته مع الحركة.

وقالت المصادر إن الحوار بين البرغوثي ومركزية حركة "فتح" وصل إلى  طريق مسدود.

وأكدت فدوى البرغوثي زوجة الأسير مروان البرغوثي، في اتصال مع RT هذه الأنباء، من دون إعطاء المزيد من المعلومات، مشيرة إلى أنه خلال ساعات ستصدر معلومات بالتفصيل.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية للمرة الأولى منذ 15 عاما في عموم الأراضي الفلسطينية في 22 مايو للانتخابات التشريعية، وفي 31 يوليو للانتخابات الرئاسية.

#مروان البرغوثي #فتح #الانتخابات الفلسطينية

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