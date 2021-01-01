الجيش الاسرائيلي يجري أكبر مناورة عسكرية تحاكي حربا من عدة جبهات

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الجيش الإسرائيلي سيجري أكبر تدريب عسكري خارج إسرائيل يحاكي حربا متعددة الجبهات، شمالا وجنوبا وفي الداخل، مشيرة إلى أن المناورات التي تحمل اسم "شهر الحرب" تشارك فيها القوات النظامية والاحتياطية معا، وتشمل كل أسلحة الجيش الإسرائيلي في البر والبحر والجو.

ومن المقرر أن تشمل المناورات التدريب على سيناريوهات حرب متعددة الجبهات في الشمال والجنوب وفي الضفة الغربية، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

ويرصد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي حجم القوة العسكرية للجيش الإسرائيلي وجيوش الدول التي تمتلك حدودا مع إسرائيل وهي سوريا ولبنان والأردن ومصر.

- الجيش الإسرائيلي

يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة الخامسة بين أقوى جيوش الشرق الأوسط، ويأتي في المرتبة رقم 20 عالميا، وعدد قواته العسكرية يتجاوز 500 ألف جندي، بينما يصل عدد سكان البلاد نحو 8.6 مليون نسمة، بحسب الموقع الأمريكي.

ويصل إجمالي القوات العسكرية في إسرائيل إلى 643 ألف جندي بينهم 465 ألف في قوات الاحتياط، وتتكون القوات الجوية الإسرائيلية من 595 طائرة حربية بينها 241 مقاتلة و128 مروحية بينها 48 طائرة هجومية.

وتضم القوات البرية 1650 دبابة و 7 آلاف و500 مدرعة و650 مدفع ذاتي الحركة و300 مدفع ميداني و100 راجمة صواريخ.

ويتكون الأسطول الحربي الإسرائيلي من 65 قطعة بحرية بينها 4 كورفيتات و5 غواصات و48 سفينة دورية.

ويصل عدد سفن الأسطول التجاري الإسرائيلي إلى 40 سفينة ولدى إسرائيل 5 موانئ رئيسية و 42 مطارا في الخدمة

وتصل ميزانية الجيش الإسرائيلي إلى 16 مليار و600 مليون دولار، ولدى هذه الدولة احتياطي من العملات الأجنبية والذهاب يصل إلى 113 مليار دولار.

وتسيطر دولة الاحتلال على نحو 20 ألف و770 كيلومترا مربعا، ولديها سواحل بطول 273 وحدود مشتركة طولها يتجاوز ألف كيلومتر.

- الجيش المصري

يحتل الجيش المصري المرتبة الثانية بين أقوى جيوش الشرق الأوسط، ويأتي في المرتبة رقم 13 عالميا، وعدد قواته العسكرية مليون و330 ألف جندي، بينهم 480 ألف جندي في قوات الاحتياط، بينما يصل عدد سكان البلاد إلى نحو 104 ملايين نسمة.

ويمتلك الجيش المصري 1053 طائرة حربية بينها 250 مقاتلة و88 طائرة هجومية، و304 مروحية بينها 91 مروحية هجومية، بينما تتكون القوات البرية المصرية 3 آلاف و735 دبابة و11 ألف مدرعة وأكثر من 1165 مدفع ذاتي الحركة، و2200 مدفع ميداني و1235 راجمة صواريخ.

يتكون الأسطول المصري من 316 قطعة بحرية تضم حاملتي مروحيات و9 فرقاطات و7 كورفيتات و8 غواصات و50 سفينة دورية، و23 كاسحة ألغام، تصل ميزانية الدفاع إلى 10 مليارات دولار.

- الجيش السوري

يحتل الجيش السوري المرتبة رقم 65 بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويصل تعداد سكان سوريا إلى 19.3 مليون نسمة، بينهم 12.4 مليون نسمة قادرة على العمل، ويصلح للخدمة العسكرية 10.6 مليون شخص.

ويصل تعداد الجيش السوري إلى 242 ألف جندي في الخدمة، ويمتلك 462 طائرة حربية، ولديه 3740 دبابة و5 آلاف و475 مدرعة و528 مدفع ذاتي الحركة و700 راجمة صواريخ.

ويتكون الأسطول الحربي السوري من 56 قطعة بحرية ولديه 3 موانئ كبرى وأسطول تجاري مكون من 25 سفينة، إضافة إلى 90 مطار حربي، وميزانية دفاعية تبلغ 2 مليار دولار.

- الجيش الأردني

يحتل المرتبة رقم 74 بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويتجاوز عدد سكان الأردن 10.8 مليون نسمة، بينهم نحو 3.3 مليون نسمة قوة بشرية قادرة على العمل.

وتحت الخدمة العسكرية في الأردن نحو 2.8 مليون نسمة وعدد القوات العسكرية يبلغ 180 ألف جندي بينهم 65 ألف في قوات الاحتياط، ويمتلك 261 طائرة حربية، و1401 دبابة و3 آلاف و645 مدرعة و461 مدفع ذاتي الحركة و84 مدفع ميداني و88 راجمة صواريخ.

ويتكون الأسطول الحربي الأردني من 37 قطعة بحرية ولديه ميناء واحد وأسطول سفن تجارية مكون من 32 سفينة، ويمتلك 18 مطارا، وتصل ميزانية الدفاع في هذا البلج إلى 1.95 مليار دولار.

- الجيش اللبناني

يحتل الجيش اللبناني المرتبة رقم 116 بين أقوى 139 جيش في العالم، ويتجاوز عدد سكان لبنان 5.4 مليون نسمة بينهم 2.1 مليون قوة بشرية متاحة للعمل ويصلح للخدمة العسكرية 1.8 مليون.

يضم الجيش اللبناني قوات عاملة عددها 75 ألف جندي إضافة إلى 20 ألف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية، ويمتلك 67 طائرة حربية بينها 9 طائرات هجومية و9 طائرات تدريب، إضافة إلى 49 مروحية.

وتتكون القوات البرية للجيش اللبناني من 361 دبابة و1890 مدرعة و12 مدفع ذاتي الحركة و374 مدفع ميداني و30 راجمة صواريخ، ويمتلك أسطولا حربيا مكونا من 57 قطعة بحرية، وتصل ميزانية دفاعه إلى 2.3 مليار دولار.