الجدل حول المكلف بتشكيل الحكومة تتصدر عناوين المواقع العبرية

القدس المحتلة/سما/

الجدل داخل المعسكر المضاد لنتنياهو حول المُكلف بتشكيل الحكومة، القضية المركزية في المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الأربعاء.

يديعوت أحرنوت :

السباق لتشكيل الحكومة الإسرائيلية: جدعون ساعر للبيد:”تخلى عن الأنا”، لبيد:” أوصوا بي”.

بناءً على طلب ال FBI: أحد قادة المجموعة الدينية “القلب الطاهر” اعتقل في غواتيمالا.

مرّة أخرى تخوفات من لقاح استرازنكا، 90% من المصابين في إيطاليا من حملة السلالة البريطانية.

تشييع جثمان منير عنبتاوي في حيفا، والذي قتلة الشرطة الإسرائيلية بدعوى محاولة الطعن.

إزدحام غير مسبوق على الطرقات في إجازة عيد الفصح اليهودي.

هآرتس:

تحليل: العرض الأمريكي الجديد للتفاوض مع إيران فشل ل “إسرائيل”.

قلق في الولايات المتحدة من موجة رابعة، وسباق مع الزمن لتطعيم أكبر عدد ممكن من السكان.

جدعون ساعر للبيد:”حان وقت تخليك عن الأنا”، لبيد :”على معسكر التغيير التوصية بي لتشكيل الحكومة”.

رئيس منظمة الصحة العالمية: يجب التحقيق في ما إذا كان فيروس كورونا تسرب من المختبرات.

شركة إسرائيلية تقييم مشروع حساس، وقعت اتفاق مع شركة صينية.

من المتوقع أن يخوض مروان البرغوثي الانتخابات البرلمانية الفلسطينية من المعتقل.

القناة 12 العبرية:

ساعر يطلب من لبيد تمكين نفتالي بنت من قيادة معسكر التغيير، لبيد يرد: “مستعدون لتنازلات قاسية”.

إن كان نتنياهو أو لبيد حصلوا على التكليف، رئيس الدولة قد يكلف نفتالي بنت.

وزارة الصحة الإسرائيلية اكتشفت سلالة جديدة تطورت في”إسرائيل”.

جنتس التقى منصور عباس، وطلب منه دعم حكومة تغيير.

“إسرائيل” تمتلك الآن (17) مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا، والخطة الإسرائيلية شراء (30) مليون جرعة أخرى.

واللا نيوز:

ساعر للبيد “تنازلت عن الأنا، حان دورك”، لبيد:” لتوصوا بالحزب الأكبر”.

شخصيات أمريكية رفيعة: خلافات داخلية إيرانية تمنع العودة للاتفاق النووي.

(356) حالة كورونا في ال24ساعة الماضية.

نتنياهو: جنتس يؤخر شراء اللقاحات، جنتس: نتنياهو يريد البقاء بدون وزير قضاء.

في قضايا التحرش الجنسي: المحكمة التأديبية تتجاهل الانتقادات وتفرض عقوبات مخففة على ضباط الشرطة الإسرائيليةة.

وزارة الصحة الإسرائيلية تأخرت شهران للنشر حول السلالة الإسرائيلية، منسق الكورونا: لا علاقة للموضوع بشراء اللقاحات.

إسرائيل اليوم:

تحليل: الشلل السياسي يمكن في استياء نتنياهو من نفتالي بنت وجدعون ساعر.

في الليكود قلقون من تقارب بين ساعر ورئيس الدولة ريفلن.

تحليل: الوقت يلعب لصالح “أيات الله” في إيران.

أزمة في البرازيل: قادة الجيش استقالوا.

تطبيع العلاقات مع تركيا متأثر من الأزمة السياسية في”إسرائيل”.

تبادل تغريدات بين ساعر ولبيد.

كان الإخبارية:

خوفاً من تفشي جديد للفيروس، وزارة الصحة ترفض إلغاء الكبسولات في الدوام المدرسي.

شخصية رفيعة في القائمة الموحدة، لدينا توجه لدعم حكومة برئاسة نتنياهو.

إسرائيلية معتقلة في واشنطن بتهمة عملية قتل مزدوجة.

المحاسب العام:” طريقة التعامل مع شراء اللقاحات خطرة ومقلقة.