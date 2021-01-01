قناة عبرية:ريفلين قد يفاجئ الجميع و يكلف بينيت بتشكيل الحكومة

القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة "12" العبرية الليلة أن رئيس الكيان "رؤوفين ريفلين" قد يفاجئ الجميع هذه المرة ويقوم بتكليف زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت بمهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وقالت القناة إن هذه الترجيحات تأتي بعد فشل 3 انتخابات سابقة في الوصول إلى حكومة مستقرة قابلة للحياة، حيث سيحاول "ريفلين" تغيير قواعد اللعبة بتكليف شخصية عدا رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة.

وفي السياق دعا زعيم حزب " أمل جديد" جدعون ساعر الليلة، زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد إلى تغليب المصلحة العامة على الخاصة والتوصية بتكليف "بينيت" بمهمة تشكيل الحكومة القادمة.

في حين رد عليه "لبيد" بالقول إن حزبه سيكون على استعداد لتقديم تنازلات وصفها بالمؤلمة سعياً لتغيير الواقع وهو ما يعني إمكانية دعم لبيد لخطوة تكليف بينيت بمهمة تشكيل الحكومة على الرغم من حصول حزب الأخير على 7 مقاعد فقط، بينما حصل حزب لبيد على 17 مقعدا.

ومن المقرر أن تبدأ التوصيات بتشكيل الحكومة ابتداءً من الأحد القادم.