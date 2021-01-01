حالة الطقس

رام الله/سما/

اليوم الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أدنى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء باردة صباحاً في معظم المناطق، وفي ساعات النهار تسود أجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الظل في المناطق الجبلية، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياًالى باردة بوجه عام مع أجواء غائمة جزئياً الى غائمة، وتكون الرياح شمالية غربية..

ويوم غد الخميس لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أدنى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء باردة صباحاً في معظم المناطق، وفي ساعات النهار تسود أجواء مائلة للبرودة بوجه عام وأكثر برودة في المناطق الجبلية، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياًالى باردة بوجه عام مع أجواء غائمة جزئياً، مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار، وتكون الرياح شمالية غربية.

ويوم بعد غد الجمعة يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تكون أدنى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 5-7 درجات، وتسود أجواء باردة بشكل ملموس صباحاً في معظم المناطق، وفي ساعات النهار تسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، وأكثر برودة في المناطق الجبلية،وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية متفرقة من الأمطار، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل ملموس، مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.

ويوم السبت يبقى الجو مائلا للبرودة في ساعات النهار وباردا ليلاً وتبقى الفرصة سانحة لزخات عشوائية من المطر في بعض المناطق خاصة في المناطق الساحلية ويبقى الجو غائما جزئيا.