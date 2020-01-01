لماذا افتتحت كوسوفو سفارتها في اسرائيل

رام الله /سما/

بقلم : أولسي يازيتسي مورخ و صحفي و ناشط سياسي ألباني و يحمل الجنسية الكندية

افتتح بنيامين نتنياهو سفارة كوسوفو في القدس دون موافقة رئيسها وبرلمانها؟

أولسي يازيتسي . صحفي ألباني مناصر لفلسطين.

أثار افتتاح سفارة كوسوفا في القدس غضب الملايين من الناس في البلقان والعالم. الألبان من بريشتينا إلى تيرانا غاضبون من هذه الخطوة.

إنهم يرون في ذلك إهانة لمعتقداتهم وكذلك للقانون الدولي. كما صُدمت رئيسة كوسوفا ، فيوزا عثماني ، ونأت بنفسها عن هذا الافتتاح.

في بريشتينا وتيرانا وسكوبي يدين العديد من الألبان هذه الخطوة غير القانونية فقد شجب العديد من الأئمة الكوسوفيين ذوي النفوذ مثل حسام الدين أبازي وريجادي إميري وأدريان سيجديو نقل السفارة ووصفوا ذلك بأنه تجديف ضد الأديان العالمية والاتفاقيات الدولية.

كثير من سكان كوسوفو غاضبون من حكومة بريشتينا المنتهية ولايتها لخيانتها للفلسطينيين وللقانون الدولي.

ومع ذلك ، فإن حكومة عبد الله هوتي في بريشتينا التي وصلت إلى السلطة في 3 يونيو 2020 وتغادر السلطة في غضون أيام قليلة لم تهتم بالمؤتمرات الدولية ، ولا برئيس كوسوفو ، ولا بمشاعر المجتمع المسلم في كوسوفو الذي يمثل فيه المسلمون 95٪ من السكان.

يعود تاريخ فكرة نقل سفارة كوسوفو إلي القدس لحقبة إدارة ترامب عندما كان المجانين الإنجيليين والمتدينين الإسرائيليين يديرون الحكومة الأمريكية ويبذلون قصارى جهدهم لإخضاع الدول الإسلامية لإسرائيل.

فقد بذل ريتشارد جرينيل ، الذي شغل منصب المبعوث الرئاسي الخاص لصربيا وكوسوفو للرئيس ترامب ، قصارى جهده من عام 2019 إلى عام 2020 لإقناع حكومة كوسوفو بتوقيع "اتفاقية تطبيع" مع صربيا.

هذه الاتفاقية التي توقعت فوائد اقتصادية كبيرة لصربيا ، وتجاهلت استقلال كوسوفو وتقسيمها مع صربيا ، رفضها العديد من الألبان في كوسوفا وألبانيا والمنطقة.

فقد رفض رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي وحزبه (الحركة من أجل تقرير المصير) الاتفاق المخزي الذي فرضه الإنجيلي ريتشارد جرينيل وصهر الرئيس ترامب الصهيوني جاريد كوشنر على كوسوفو ، حيث طالبت إحدى نقاط هذه الاتفاقية صربيا وكوسوفا بنقل سفارتيهما إلى القدس.

على إثر ذلك، فقد تعرضت حكومة ألبين كورتي ، التي رفضت "اتفاقية الاستسلام" لصربيا ، والتي تمت إلى إسرائيل ، لضغوط من قبل ريتشارد جرينيل ومن قبل السفارة الأمريكية في بريشتينا من أجل توقيعها أمام ترامب.

عندما أدرك الأمريكيون أن كورتي لن يوقع ، دفعوا أحزابًا أخرى في برلمان بريشتينا للإطاحة به من السلطة وتثبيت حكومة برئاسة عبد الله هوتي من رابطة كوسوفو الديمقراطية الذي امتثل لمطالب ريتشارد جرينيل ، هو وحزبه - الرابطة الديمقراطية لكوسوفا - التي ورثت من إبراهيم روجوفا الإيديولوجية الكاثوليكية المعادية للإسلام.

وعلى إثره ، في 4 سبتمبر 2020 و بحضور جاريد كوشنر والرئيس ترامب وريتشارد جرينيل ، وقع أفد الله هوتي "اتفاقية التطبيع" مع صربيا.

بعد التوقيع ، اتصل الرئيس ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأخبره أن مسلمي كوسوفو على استعداد للاعتراف بإسرائيل وإرسال سفارتها إلى القدس.

"الانقلاب" الناعم الذي قام به المسؤولون الأمريكيون ضد ألبين كورتي شابته اتهامات من إدارة كورتي بأن جرينيل كان يخطط لتقسيم كوسوفا مع صربيا.

و قد تكررت هذه الاتهامات حتى من قبل إلير ميتا ، رئيس ألبانيا الذي اتهم رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما ورئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش بأنه جزء من مؤامرة دولية ضد كوسوفا.

لكن الأمريكيين نفوا هذه المزاعم حيث أصدر ريتشارد جرينيل والسفير فيليب كوسنيت وماثيو بالمر ممثل الولايات المتحدة لغرب البلقان بشأن كوسوفو بيانًا مشتركًا ينددون فيه بهذه المزاعم.

رفض ألبين كورتي لـ "اتفاقية التطبيع" التي أبرمها جرينيل مع صربيا وإسرائيل كلفه منصبه حيث تمت إزاحته من مكتبه، و قامت حكومة عبد الله هوتي بفعل كل ما في وسعها لإرضاء الإنجيليين في إدارة ترامب، حيث واصلت السلطات الكوسوفية تحت قيادة هوتي حملتها ضد ألبين كورتي لمنعه من الترشح للانتخابات البرلمانية في كوسوفو عام 2021، إلا أن حزب كورتي فاز في انتخابات فبراير 2021 بحصوله على 50.28٪ من الأصوات.

و رفض الكوسوفيون بشكل جماعي جميع الأحزاب السياسية الأخرى التي انحازت إلى إدارة ترامب وقرروا أن ألبين كورتي هو الرجل المناسب للمنصب الذي تسبب انتصاره الديمقراطي بحالة من الذعر في إسرائيل وفي الأوساط الإنجيلية في أمريكا.

فقد أصبح حلم ريتشارد جرينيل بالسيطرة على كوسوفو كأول دولة ذات أغلبية مسلمة ترسل سفارتها إلى القدس في خطر.و بعد ثلاثة أيام من فوز ألبين كورتي في 17 فبراير 2021 ، بعث بنيامين نتنياهو برسالة يهنئ فيها كورتي بالفوز ويدعوه إلى فتح السفارة في القدس، فكان رد ألبين كورتي على دعوة نتنياهو بإعلانه أن حكومته ستراجع قرار فتح السفارة ، سواء في القدس أو في تل أبيب.

حيث أعلن جلاوك أونجوفكا وزير الخارجية السابق و نائب زعيم حزب (الحركة من أجل تقرير المصير) الذي يتزعمه كورتي ، إن قرار فتح السفارة في القدس لم يكن ذكيا، الأمر الذي أصاب الإنجيلي ريتشارد جرينيل المهندس الرئيسي لقضية فتح السفارة بالجنون ليهاجم كورتي على تويتر واصفا إياه بـ "المعادي لأمريكا" و انه متورط في الإرهاب.

بعد إدراكها أن حكومة كوسوفو الجديدة ستتبع القانون الدولي ولن تهين تركيا والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والعالم الإسلامي ، قررت حكومة بنيامين نتنياهو فتح سفارة كوسوفو من تلقاء نفسها في القدس و ذلك بالتنسيق مع حكومة عبد الله هوتي المنتهية ولايتها ، وذلك بتعيين إيناس ديميري ، المواطنة الإسرائيلية من كوسوفو قائمة بأعمال كوسوفا في إسرائيل.

إيناس ، التي كان والدها المسلم السابق فوتيم ديميري (مسؤول في الحزب اليوغوسلافي السابق) يشغل الآن منصب رئيس الجالية اليهودية في كوسوفا ، سارت في طريقها وأعلنت مع السلطات الإسرائيلية افتتاح سفارة كوسوفو في القدس رسميًا في 14 مارس ، 2021.

بدروها رفعت جيروزاليم بوست من تلقاء نفسها إيناس دميري إلى منصب سفيرة كوسوفو في إسرائيل. ليفاجئ الافتتاح السري لسفارة كوسوفو في القدس جميع الألبان، و لتلقى هذه الخطوة شجباً من قبل تركيا والفلسطينين ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي.

كما صُدمت رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني. وأعلنت أن السفارة فتحت دون إذنها ولكن بمرسوم صادر في 27 أكتوبر / تشرين الأول 2020 عن الرئيس السابق هاشم تاتي المحتجز في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

و بينما قامت إسرائيل بتثبيت سفارة كوسوفو بشكل غير قانوني في القدس ، لم تقدم إسرائيل شيئًا لكوسوفا في المقابل، و لن تفتح أي سفارة إسرائيلية في بريشتينا.

فحتى الآن اعترفت إسرائيل بكوسوفا كمنقطة وليس كدولة. أي أن إسرائيل تتعال مع كوسوفو المسلمة ككيان وليس كدولة علماً أن حماس وحزب الله يعاملان إسرائيل بمصطلحات مماثلة.

يبدو أن حلم إسرائيل والإنجيليين لدونالد ترامب بنقل كوسوفا سفارتها إلى القدس قد فشل تمامًا.

في الأسابيع المقبلة ، قد تقرر حكومة ألبين كورتي الجديدة في بريشتينا إعادة سفارتها إلى تل أبيب.

ماذا سيفعل نتنياهو إذا قررت بريشتينا احترام القانون الدولي؟ و سحب الاعتراف؟