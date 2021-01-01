مواسي: لن نفرط بأرضنا ولن نرحل عنها

القدس المحتلة /سما/
قال عضو لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل محمود مواسي، مساء يوم الثلاثاء، إنّ "رسالة مسيرات اليوم التي انطلقت في الداخل المحتل في ذكرى يوم الأرض أننا على العهد باقون ولن نفرط بأرضنا، ولن نرحل عنها".
وأضاف مواسي في تصريح لإذاعة صوت القدس: "عقدنا عقدًا مع أرضنا إما العيش عليها أحياء أو نموت عليها شهداء، مؤكداً على أن يوم الأرض الخالد هو يوم للوحدة بين أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم.
وتابع: "نحن جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، ولن نتنازل على هويتنا الفلسطينية العربية الإسلامية، وسنبقى خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى المبارك"، مُشيراً إلى أننا نواجه محاولات التهجير الصهيونية المتواصلة بالإصرار والوحدة والثبات.