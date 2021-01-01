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مواسي: لن نفرط بأرضنا ولن نرحل عنها

الثلاثاء 30 مارس 2021 11:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواسي: لن نفرط بأرضنا ولن نرحل عنها



القدس المحتلة /سما/

قال عضو لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل محمود مواسي، مساء يوم الثلاثاء، إنّ "رسالة مسيرات اليوم التي انطلقت في الداخل المحتل في ذكرى يوم الأرض أننا على العهد باقون ولن نفرط بأرضنا، ولن نرحل عنها".

وأضاف مواسي في تصريح لإذاعة صوت القدس: "عقدنا عقدًا مع أرضنا إما العيش عليها أحياء أو نموت عليها شهداء، مؤكداً على أن يوم الأرض الخالد هو يوم للوحدة بين أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم.

وتابع: "نحن جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، ولن نتنازل على هويتنا الفلسطينية العربية الإسلامية، وسنبقى خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى المبارك"، مُشيراً إلى أننا نواجه محاولات التهجير الصهيونية المتواصلة بالإصرار والوحدة والثبات.

#محمود مواسي #لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل #يوم الارض

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