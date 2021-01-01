عباس زكي: نحتاج إلى إنجاح العملية الانتخابية لنبدأ انطلاقة جديدة

رام الله /سما/

أكد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات العربية وجمهورية الصين الشعبية، "أن إنجاح العملية الانتخابية هي أهم الأمور التي نحتاجها لأنها الفاتحة لحياة ديمقراطية لشعب حرم منها لفترة طويلة".

وعبر زكي في تصريحات صحفي بثه راديو النورس، على هامش حوار إذاعي في الذكرى الـ45 ليوم الأرض، الحرص الكبير بأن تأتي القوائم المتشاركة بالأفضل للبدء في انطلاقة جديدة تحكمها وحدة جغرافية بحكومة وحدة وطنية تضع أولوياتها في خدمة الشعب الفلسطيني وتحارب المؤامرات الدولية بحق القضية الفلسطينية.

وقال عباس زكي:" أمامنا برامج طويلة وكبيرة منها إعطاء المرأة والشباب دورهم بالمشاركة في الانتخابات"، مضيفًا" كل القضايا التي تهم المواطن والشعب موضوعة على قائمة البحث ونحن نسعى لتحقيق امال وتطلعات شعبنا بالنصر والحرية".

وأكد عضو اللجنة المركزية "أن الانتخابات فرصة لكي (يصير فرز) لأن في باطن الارض ما يستطيع أن يجلي الصورة، ولو كانت فتح حركة هشة لما استمرت حتى اليوم، وفتح اسم حركي لفلسطين وسوف تتجدد وتفرز الافضل دون التطلع الى الامتيازات وحاجز بين كوادر شعبنا الفلسطيني والنظر لمستقبل افضل بالقضية".

ووجه عباس التحية للشهداء والأسرى على كل ما قدموه في سبيل التحرير، مشيرًا إلى أن نضالاتهم أسقطت ورقت التوت عن الغطرسة الصهيونية، وأثبتت وحدة الشعب الفلسطيني عندما هب في الجليل والنقب في يوم الأرض.